29 Ekim 2021, Cuma

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Trabzonspor-Rizespor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trabzonspor-Rizespor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Trabzonspor ve Rizespor'un ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen - Berat, Siopis, Hamsik - Abdülkadir Ömür, Gervinho - Djaniny

Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

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