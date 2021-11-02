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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu! "Serdar Tatlı gitti ancak değişen bir şey yok"

Ağaoğlu: Serdar Tatlı gitti ancak değişen bir şey yok!
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüplerin Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik" dedi. | Son dakika spor haberleri

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Sistem değişmeli." dedi.

"Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok." diyen Ağaoğlu, "Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüplerin Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik." ifadelerini kullandı.

Anadolu kulüplerinin ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyleyen başkan Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerimiz bu finansal sıkıntılardan çıkamazsa Türk futbolunun ileriye gitmesi çok zor. TFF'nin kulüplere vereceğini söylediği 300 milyon liralık bir kaynak vardı. Bu paranın acilen kulüplere verilmesini talep ediyoruz. Ülke ekonomisinin şımarık çocuğu olmak istemiyoruz. Yapılandırılan vergilerin iptal edilmesi değil, ertelenmesi konusunda ısrarcı olduk." dedi.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Yabancı sınırı hakkında da konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Yabancı kısıtlamasının da yeniden gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirdik. 7+4 sistemi uygulanırsa çok daha sıkıntı yaşayacağız. Çok fazla geç olmadan TFF ile bu konuyu çözmemiz gerektiğini konuştuk. Bu 7+4 sistemi rafa kalkmalı." diye konuştu.

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi!

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