06 Kasım 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 2-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alanya'nın serisi Rize'de son buldu!

Alanya’nın serisi Rize’de son buldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve ligdeki 2. galibiyetini aldı. Alanyaspor'un yenilmezlik serisi ise son buldu ve 8 maç aradan sonra kaybetti.

Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Günün maçında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller Selim Ay ve Damjan Djokovic'ten geldi. Hamza Hamzaoğlu'nun takımı bu skorla ligdeki 2. galibiyetini aldı. Alanyaspor da 8 hafta sonra mağlup oldu.

Bu sonuçla Rizespor puanını 7'ye çıkarttı, Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0

26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.

70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0

78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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