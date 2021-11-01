01 Kasım 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Giresunspor - Antalyaspor | CANLI İZLE

Giresunspor - Antalyaspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Giresunspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİRESUNSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Giresunspor Antalyaspor maçı Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.




GİRESUNSPOR ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Süleymanov, Diabate, Doukara

Antalyaspor: : Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Ufuk, Ribeiro, Doğukan, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI Başakşehir - Adana Demirspor | CANLI
Zirve yarışında heyecan artıyor! İşte güncel puan durumu Zirve yarışında heyecan artıyor! İşte güncel puan durumu
G.Saray’dan Antep’e geçit yok! G.Saray'dan Antep'e geçit yok!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör