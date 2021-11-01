Başakşehir 2-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Başakşehir, 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Chadli ve Visca kaydederken, Adana ekibinin tek golü ise Assombalonga'dan geldi.
Süper Lig'de 11. hafta sonra erdi. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, sahasında Adana Demispor'u konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir, 60. dakikada 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazandı.
Mücadelede gol perdesini 60. dakikada Assombalonga penaltıdan kaydettiği golle açtı. Bu gole Başakşehir cephesinden cevap, 71'de Chadli ve 90+2'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi.
Bu galibiyetle birlikle İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazandı. Başakşehir Belözoğlu önderliğinde ligde daha önce Beşiktaş ve Antalyaspor'u devirmişti.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 15'e yükseltirken, Adana Demispor ise 13 puanda kaldı.
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