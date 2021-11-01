Süper Lig'de 11. hafta sonra erdi. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, sahasında Adana Demispor'u konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir, 60. dakikada 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazandı.

Mücadelede gol perdesini 60. dakikada Assombalonga penaltıdan kaydettiği golle açtı. Bu gole Başakşehir cephesinden cevap, 71'de Chadli ve 90+2'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikle İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kazandı. Başakşehir Belözoğlu önderliğinde ligde daha önce Beşiktaş ve Antalyaspor'u devirmişti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 15'e yükseltirken, Adana Demispor ise 13 puanda kaldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ