01 Kasım 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Giresunspor 1-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Antalyaspor Giresun’da kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi rakibini 2-1 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un gollerini Fredy kaydetti.

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Giresun Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 49. dakikada Fredy attı. Giresunspor'un tek golü ise 90+5. dakikada Fousseni Diabate'den geldi.

Antalyaspor'da Haji Wright, 46. dakikada oyuna girdikten 50 saniye sonra sakatlandı ve yerini Paul Mukairu'ya bıraktı.

Antalyaspor'u konuk ettiği 5 resmi maçta 3. kez kaybeden ve 1977'den beri kazanamayan Giresunspor, 9 puanda kaldı. Antalyaspor ise 3 hafta sonra kazanarak puanını 12'ye yükseltti.

Giresunspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Altay'ı ağırlayacak.
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