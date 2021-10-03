Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatayspor deplasmanda galip!

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip El Kaabi ve Kamara'nın golleriyle 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ayoub El Kaabi ve 70'te ise Mohammed Kamara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 6 puanda kaldı. Hatayspor ise 16 puana yükseldi.

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ