03 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Yeni Malatyaspor 0-2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatayspor deplasmanda galip!
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip El Kaabi ve Kamara'nın golleriyle 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ayoub El Kaabi ve 70'te ise Mohammed Kamara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 6 puanda kaldı. Hatayspor ise 16 puana yükseldi.
Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...