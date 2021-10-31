31 Ekim 2021, Pazar

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Alanyaspor - Göztepe maçı | CANLI

Alanyaspor - Göztepe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin iki güçlü takımı Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ:

Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Fatih, Mevlja, Juanfran, Milunovic, Umut, Emre Akbaba, Davidson, Efecan, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Atakan, Arslanagic, Murat, Burekovic, Soner, Obinna, Yalçın, Jahovic, Ndiaye

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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