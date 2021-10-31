Alanyaspor - Göztepe maçı | CANLI
Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin iki güçlü takımı Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ:
Alanyaspor: Serkan, Tayfur, Fatih, Mevlja, Juanfran, Milunovic, Umut, Emre Akbaba, Davidson, Efecan, Diedhiou
Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Atakan, Arslanagic, Murat, Burekovic, Soner, Obinna, Yalçın, Jahovic, Ndiaye
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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