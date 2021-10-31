Galatasaray-Gaziantep FK | İlk 11’ler belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. 2 maçtır galip gelemeyen Gaziantep temsilcisi ise 3 puan hasretine son vermek istiyor. Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanıp avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda yeni bir sayfa açmak istiyor. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

LİGDEKİ 5. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep'de de 2-1'lik skorla kazandı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.

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