28 Ekim 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Yeni MHK yönetimi ilk atamasını gerçekleştirdi. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına Halil Umut Meler, Hatayspor - Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır, Konyaspor - Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus ve Galatasaray - Gaziantep FK maçına Yaşar Kemal Uğurlu atandı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

29 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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