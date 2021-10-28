Son dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Yeni MHK yönetimi ilk atamasını gerçekleştirdi. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına Halil Umut Meler, Hatayspor - Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır, Konyaspor - Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus ve Galatasaray - Gaziantep FK maçına Yaşar Kemal Uğurlu atandı. İşte tüm detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
29 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
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