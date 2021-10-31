Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI İZLE (Galatasaray-Gaziantep canlı anlatım)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. 2 maçtır galip gelemeyen Gaziantep temsilcisi ise 3 puan hasretine son vermek istiyor. Galatasaray-Gaziantep FK maçının tüm detaylarını ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMINI haberimizde bulabilirsiniz... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanıp avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda yeni bir sayfa açmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman... Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK karşısında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sasha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara maçın kadrosunda yer almadı.

GAZİANTEP FK'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK, Galatasaray karşısına son maçına göre kadroda 4 değişiklikle çıktı.

Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Angelo Sagal ve sarı kart cezalısı olan Hamza Mendyl kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou ve Joao Figueiredo da yedeğe çekildi.

Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerlerine Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Alexander Merkel ve Nouha Dicko'ya formayı verdi.

Gaziantep FK'nın ilk 11'inde Güney Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Steven Caulker, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosça, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Nouha Dicko ve Muhammet Demir yer aldı.

LİGDEKİ 5. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep'de de 2-1'lik skorla kazandı.

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