Sivasspor Adana Demirspor maçı canlı anlatım (Sivasspor - Adana Demirspor maçı canlı izle)
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Sivasspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro Henrique, Yatabare.
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Matías Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.
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