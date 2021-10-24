24 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Antalyaspor - Başakşehir | CANLI

Antalyaspor - Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.




ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Crivelli

Başakşehir: Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz, Okaka

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