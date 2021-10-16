Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. haftada Giresunspor ile Çaykur Rizespor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Mücadele Çotanak Stadı'nda oynanacak. Peki, Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak.

İlk galibiyetini geçen hafta alarak morallenen Giresunspor, ligde 5 puanla 19. sırada yer alıyor. 9 haftada galibiyeti olmayan tek takım olan Çaykur Rizespor ise 1 puanla son sırada kendine yer bulmuş durumda.

GİRESUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Çaykur Rizespor arasında Çotanak Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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