Antalyaspor 1-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk takım oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısı ise Houssam Ghacha'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Mücadele ev sahibi ekip, Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton ve Crivelli 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz ve Okaka 11'iyle sahada yer aldı.

Yeni hocası Emre Belözoğlu ile ikinci maçına çıkan Başakşehir, Antalyaspor karşısında 32. dakikada Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakada ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda 56. dakikada yine Berkay Özcan ile golü bulan İstanbul temsilcisi, farkı 2'ye çıkardı.

Antalyaspor maçın son anlarında Houssam Ghacha ile farkı 1'e indirdi.

İlerleyen bölümlerde başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, Antalya deplasmanından 2-1 galip döndü.

Bu sonuçla Başakşehir, 12 puanla 11. sıraya çıktı. Antalyaspor ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

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