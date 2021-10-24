24 Ekim 2021, Pazar

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Karagümrük - Hatayspor | CANLI

Karagümrük - Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karagümrük-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.




FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Borini, Bertolacci, Karamoh, Pesic

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ruben, Traore, Saba, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf

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