Karagümrük - Hatayspor | CANLI
Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karagümrük-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Borini, Bertolacci, Karamoh, Pesic
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ruben, Traore, Saba, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf
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