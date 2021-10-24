SON DAKİKA: Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sürüyor.
Günün son maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak hem Trabzonspor ve Antwerp karşısında alınan sonuçları unutturmak hem de Trabzonspor'un kazandığı haftada zirveden uzaklaşmamak.
Konuk Alanyaspor ise Bülent Korkmaz ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou
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