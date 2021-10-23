23 Ekim 2021, Cumartesi

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Gaziantep FK - Giresunspor | CANLI

Gaziantep FK - Giresunspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK-Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Gaziantep FK - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Giresunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.




GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Muhammet Demir, Djilobodji, Doğan, Figueiredo, Maxim, Caulker, Mendyl, Kitsiou, Sagal

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Sankhare, Traore, Serginho, Doukara, Diabete.

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