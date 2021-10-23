23 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rize’de 90+11’de güldü!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Çaykur Rizespor ile Cihat Arslan'ın çalıştıdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rizespor 2-1 kazandı. Ev sahibi Rizespor, 11. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçerken, 62'de Umut Bozok penaltıdan bu gole yanıt verdi. 90+11'de Selim Ay takımına bu sezonki ilk galibiyetini getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 4 yaparken, 7 haftalık mağlubiyet serisini de noktaladı. Kasımpaşa ise 3 hafta üst üste yenilerek 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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