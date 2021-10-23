Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor'u Serdar Gürler ve Hadziahmetovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Kayserispor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 8. dakikada Serdar Gürler ve 45. dakikada Amir Hadziahmetovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor ise 31 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Çekiçi ceza sahası içi sol çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Serdar Gürler kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



19'uncu dakikada Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Gavranovic dokunuşu yaptı ama kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.



27'nci dakikada Çekiçi'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin gelişine şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.



45'inci dakikada Skubic'in ceza alanı içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Hadziahmetovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.



47'nci dakikada topla buluşan Yasir ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kaleci Sehic top kornere çeldi.



65'inci dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında Emrah'ın ortasına yükselen Kolovetsios kafayı vurdu, top üstten auta gitti.



90+2'nci dakikada Michalak sağ kanattan getirdiği topla ceza alanına girdi, sert şutunu kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.



Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

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