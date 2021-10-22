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Yeni Malatyaspor Altay canlı izle (Yeni Malatyaspor-Altay canlı anlatım)

Yeni Malatyaspor Altay | CANLI
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Sumudica'nın başa gelmesiyle galibiyet hasretine son veren ev sahibi ekip, 2 maçtır kazanamayan Mustafa Denizli'nin ekibi Altay'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

YENİ MALATYASPOR ALTAY İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Wallace, Semih, Hafes, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa, Adem, Tetteh.

Altay: Lis, Björkander, Ceyhun, Naderi, Cebrail, Poko, Zeki, Thiam, Pinares, Kappel, Bamba.

YENİ MALATYASPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Yeni Malatyaspor'un sahasında Altay'ı konuk ettiği maç saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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