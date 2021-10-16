Giresunspor - Rizespor maçı canlı anlatım (Giresun - Rize maçı canlı izle)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Giresunspor, evinde Rizespor'u konuk ediyor. Giresunspor - Rizespor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
Süper Lig'in 9. haftasında iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligin son sırasında bulunan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelenin canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...
GİRESUNSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Rizespor - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Umar, Boldrin, Bolasie.
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Emre, Flavio, Traore, Shapi, Diabate, Sergio, Umut
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...