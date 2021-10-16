Giresunspor - Rizespor maçı canlı anlatım (Giresun - Rize maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Giresunspor, evinde Rizespor'u konuk ediyor. Giresunspor - Rizespor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 9. haftasında iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligin son sırasında bulunan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelenin canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...





GİRESUNSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Rizespor - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Umar, Boldrin, Bolasie.

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Emre, Flavio, Traore, Shapi, Diabate, Sergio, Umut

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