TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan toplantı öncesi flaş açıklama! "İletişime ve çözüm önerilerine açığız"

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu. Kulüplerin taleplerini dinleyeceklerini ve yapılabilecek değişiklikler üzerine çalışacaklarını ifade etti.

Servet Yardımcı, kulüplerin taleplerini dinleyeceklerini ve yapılabilecek değişiklikler üzerine çalışacaklarını söyledi.

Ayrıca Yardımcı, "Kulüpleri dinleyeceğiz. Kulüplerimiz hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak istiyor. Daha fazla şeffaklık istiyor. Biz de şeffaflıktan yanayız. İletişime ve çözüm önerilerine açığız" dedi.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı, "Toplantıya kulüpler birliği adına Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma gelecek. Başkanımız Nihat Özdemir yurt dışında olduğu için toplantıya katılamayacak. Kulüplerin Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'nın değişmesine yönelik talepleri yok. Sistem ile ilgili sıkıntıları var. Fakat FIFA ve UEFA'nın talimatlarında hakem atamalarından tek sorumlu olarak ülke federasyonları gösterilir. Biz kulüplerimizin taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Komplo teorileri üretmek yerine oturup konuşmak daha sağlıklı olacak" sözleri ile açıklamalarını tamamladı.

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