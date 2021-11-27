27 Kasım 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Rizespor 1-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rizespor 3 puanı kaptı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakada güken taraf 1-0'lık skorla ev sakibi ekip oldu. Rizespor'a galibiyeti getiren golü Selim Ay kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip mücadeleye, Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu ve Pohjanpolo ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan ve Gavranovic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Rizespor, Selim Ay'ın 48. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Rizespor 10 puana yükselirken ligde 20. sırada yer aldı.

Konuk ekip Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada kaldı.

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