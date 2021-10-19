19 Ekim 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'in 9. haftası sona erdi. Maçların sona ermesinin ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yeni oranlarda Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe ilk sıradaki yerini korurken, sarı lacivertlileri Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti. Galatasaray ise 4. sırada yer aldı. İşte 9. haftanın ardından oluşan şampiyonluk oranları...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 9. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 5000.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KASIMPAŞA: 3000.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GİRESUNSPOR: 1500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YENİ MALATYASPOR: 1500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖZTEPE: 1500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KAYSERİSPOR: 700.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ANTALYASPOR: 700.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GAZİANTEP FK: 500.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR: 200.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR: 200.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SİVASSPOR: 200.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR: 200.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALTAY: 150.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FATİH KARAGÜMRÜK: 50.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

HATAYSPOR: 40.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR: 40.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY: 4.30

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR: 3.20

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ: 3.20

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 2.90

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