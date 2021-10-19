SPOR HABERLERİ: İşte Süper Lig’in 9. haftasına damga vuran olaylar!

ALANYASPOR'UN BÜLENT KORKMAZ İLE YAKALADIĞI SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasıyla göreve gelen Bülent Korkmaz'ın bileği bu hafta da bükülmedi. Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 9'uncu haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 mağlup ederek Korkmaz yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Korkmaz ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 9'uncu haftayı 17 puan ve averajla 7'nci sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, ligin 10'uncu haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.