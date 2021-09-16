16 Eylül 2021, Perşembe

SÜPER LİG

SON DAKİKA: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan maçlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Galatasaray - Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Başakşehir - Fenerbahçe maçını ise Fırat Aydınus yönecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan maçlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Galatasaray - Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Başakşehir - Fenerbahçe maçını ise Fırat Aydınus yönecek.

2021-2022 Sezonu Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Eylül'de, TFF 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları 14, 15 ve 16 Eylül'de, 6. hafta karşılaşmaları 18, 19 ve 20 Eylül'de, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 3. hafta karşılaşmaları 18 ve 19 Eylül'de, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 3. hafta karşılaşmaları ise 18 ve 19 Eylül'de oynanacak.

İşte Süper Lig'de haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 4 büyükler revire döndü Kabus bitmiyor! 4 büyükler revire döndü
Süper Lig’de 5 kulüp PFDK’ye sevk edildi Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Gaziantep FK galibiyetle tanıştı! Gaziantep FK galibiyetle tanıştı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör