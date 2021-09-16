SON DAKİKA: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan maçlarından Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Galatasaray - Alanyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Başakşehir - Fenerbahçe maçını ise Fırat Aydınus yönecek.

2021-2022 Sezonu Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Eylül'de, TFF 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları 14, 15 ve 16 Eylül'de, 6. hafta karşılaşmaları 18, 19 ve 20 Eylül'de, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 3. hafta karşılaşmaları 18 ve 19 Eylül'de, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 3. hafta karşılaşmaları ise 18 ve 19 Eylül'de oynanacak.

İşte Süper Lig'de haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

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