Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Haftanın kapanış karşılaşmasında iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER:
Alanyaspor: Serkan, Umut Güneş, Efecan Karaca, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Davidson.
Kayserispor: Lung, Carole, Yasir, Majid, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, Gavranovic
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Kayserispor maçı bugün saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...