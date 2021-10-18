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Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Alanyaspor - Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Haftanın kapanış karşılaşmasında iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER:

Alanyaspor: Serkan, Umut Güneş, Efecan Karaca, Diedhiou, Awaziem, Milunovic, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Davidson.

Kayserispor: Lung, Carole, Yasir, Majid, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, Gavranovic

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı bugün saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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