17 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım (Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı izle)

Altay - Fatih Karagümrük | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ligin iki flaş takımının karşı karşıya geleceği maçın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Lige iyi bir başlangıç yapan iki takım, İzmir'de 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Altay - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic.

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