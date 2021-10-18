18 Ekim 2021, Pazartesi

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Alanyaspor 6-3 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alanya Kayseri'ye şans tanımadı!

Alanya Kayseri’ye şans tanımadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibi ekibin 6-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 6-3 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 22'de Hosseini (k.k), 45. ve 79. dakikalarda Davidson, 55. dakikada Umut Güneş ve 77'de Diedhiou kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 9. dakikada Onur Bulut, 15'te Gavranovic ve 88'de Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 17 puana yükseldi. Kayserispor'un 3 puan hasreti 3 maça çıkarken, 11 puanda kaldı.

Alanyaspor ligin 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise Konyaspor deplasmanında sahneye çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Umut'tan seken top kaleci Serkan'da kaldı.

8. dakikada Kayserispor, Onur Bulut'un golü ile öne geçti. 0-1

13. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golü ile beraberliği yakaladı. 1-1

14. dakikada, Kayserispor Gavranovic'in golüyle öne geçti. 1-2

21. dakikada Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Hosseini topu ters kafa vuruşu ile kendi ağlarına gönderdi. 2-2

22. dakikada Diedhiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.

30. dakikada Diedhiou, çalımla topu önüne aldığı pası ceza sahası içinden vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.

44. dakikada Alanyaspor Davidson'un golüyle öne geçti. 3-2

53. dakikada Emre Akbaba sol kanattan ortayı yaptı, kale sahasında Awaziem kafayı vurdu top üstten auta gitti.

55. dakikada Umut Güneş'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

71. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

77. dakikada Diedhiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-2

78. dakikada Davidson'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 6-2

87. dakikada Mustafa Pektemek kale sahası içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 6-3

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