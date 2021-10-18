Alanyaspor 6-3 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alanya Kayseri'ye şans tanımadı!
Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibi ekibin 6-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 6-3 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 22'de Hosseini (k.k), 45. ve 79. dakikalarda Davidson, 55. dakikada Umut Güneş ve 77'de Diedhiou kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 9. dakikada Onur Bulut, 15'te Gavranovic ve 88'de Mustafa Pektemek'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 17 puana yükseldi. Kayserispor'un 3 puan hasreti 3 maça çıkarken, 11 puanda kaldı.
Alanyaspor ligin 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise Konyaspor deplasmanında sahneye çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Umut'tan seken top kaleci Serkan'da kaldı.
8. dakikada Kayserispor, Onur Bulut'un golü ile öne geçti. 0-1
13. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golü ile beraberliği yakaladı. 1-1
14. dakikada, Kayserispor Gavranovic'in golüyle öne geçti. 1-2
21. dakikada Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Hosseini topu ters kafa vuruşu ile kendi ağlarına gönderdi. 2-2
22. dakikada Diedhiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.
30. dakikada Diedhiou, çalımla topu önüne aldığı pası ceza sahası içinden vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.
44. dakikada Alanyaspor Davidson'un golüyle öne geçti. 3-2
53. dakikada Emre Akbaba sol kanattan ortayı yaptı, kale sahasında Awaziem kafayı vurdu top üstten auta gitti.
55. dakikada Umut Güneş'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2
71. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.
77. dakikada Diedhiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-2
78. dakikada Davidson'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 6-2
87. dakikada Mustafa Pektemek kale sahası içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 6-3
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...