17 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa Göztepe maç sonucu: 1-2 (Kasımpaşa Göztepe maç özeti)

Göztepe’den kritik galibiyet!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta İzmir ekibi Jahovic ve Tijanic'in golleriyle maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında düşme hattından çıkmak isteyen iki takım Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe'nin gollerini 67'de Jahovic ve 86'da Tijanic kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü ise 51. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

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