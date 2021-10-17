17 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Kasımpaşa Göztepe maç sonucu: 1-2 (Kasımpaşa Göztepe maç özeti)
Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta İzmir ekibi Jahovic ve Tijanic'in golleriyle maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Yusuf Erdoğan'dan geldi.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında düşme hattından çıkmak isteyen iki takım Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe'nin gollerini 67'de Jahovic ve 86'da Tijanic kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü ise 51. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...