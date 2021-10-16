16 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor - Antalyaspor maçı bugün TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Giresunspor - Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Giresunspor - Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta?
Şampiyon takımı açıkladılar! İşte o analiz... Şampiyon takımı açıkladılar! İşte o analiz...
Gol düellosunda kazanan Başakşehir! Gol düellosunda kazanan Başakşehir!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör