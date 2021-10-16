Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, evinde Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor - Antalyaspor maçı bugün TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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