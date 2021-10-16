Sivasspor 2-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi.
Sivasspor'un gollerini 10. dakikada Caner Osmanpaşa ve 45+4'te Kayode kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 24'te Fredy ve 42. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 9 hafta sonucunda Sivasspor 10 puana yükseldi. Antalyaspor ise 9 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada Sivasspor soldan etkili atak geliştirdi. Goutas'ın pasında topla buluşan Gradel ceza alanına ortaladı. Müsait durumdaki Caner düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0.
19'uncu dakikada Antalyaspor Hakan ile soldan köşe vuruşu kullandı. Kudryashov'un ceza alanına kafayla indirdiği topa Crivelli sol ayağı ile vurdu. Top yandan auta gitti.
24'üncü dakikada Antalyaspor atağında Doğukan ile ver kaç yapan Fredy'nin ceza alanı dışından şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
42'inci dakikada sol kanattan etkili gelen Antalyaspor'da çalımlarla ceza alanına kadar giren Doğukan, plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-2.
45'inci dakikada ceza alanında oluşan karambolde Kayode uygun durumda vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kalecide kaldı.
45+4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında, çizgiye inan Uğur'un içeriye çevirdiği topa ön direkte Kayode kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 2-2.
49'uncu dakikada soldan Uğur'un ortaladığı topa Kayode kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.
67'nci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Henrique'nin ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.
85'inci dakikada soldan Gradel'in ortasında ceza alanında savunma oyuncuları Yatabare'den önce topu kornere çeldi.
90+1'inci dakikada mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, saha kenarındaki itirazları nedeniyle Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak'ı çift sarı karttan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
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