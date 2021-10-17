Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. 2 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği ve Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin olduğu haftadan yara almadan çıkmak istiyor. Peki; Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor kozlarını paylaşacak. Geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 14 puan topladı. Konyaspor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 14 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Diagne.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Serdar Gürler, Bytyqi, Endri Çekici.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 2 CEZALI 2 SAKAT

G.Saray'da Berkan Kutlu ile Marcao cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Arda Turan ve Sacha Boey ise sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

KONYASPOR'DA TEK EKSİK

Konyaspor'da Cikalleshi corona virüsüne yakalanması sebebiyle Galatasaray deplasmanında yer alamayacak.

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