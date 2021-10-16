16 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Giresunspor 2-0 Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan Giresun!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Giresunspor, evinde Rizespor'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Selim Ay kendi kalesine ve 90+3'te Joe Champness attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Maçın henüz 12. dakikasında Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 62. dakikasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Giresunspor, 90+3'te Joe Champness ile farkı ikiye çıkardı.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Karadeniz derbisinde kazanan taraf 2-0'lık skorla Giresunspor oldu.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 8'e çıkararak 16. sıraya yükseldi.

Konuk takım ise 9 hafta sonunda 1 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.

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