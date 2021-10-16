Giresunspor 2-0 Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Giresunspor, evinde Rizespor'u konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Selim Ay kendi kalesine ve 90+3'te Joe Champness attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Maçın henüz 12. dakikasında Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ev sahibi ekip, mücadelenin 62. dakikasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Giresunspor, 90+3'te Joe Champness ile farkı ikiye çıkardı.
Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Karadeniz derbisinde kazanan taraf 2-0'lık skorla Giresunspor oldu.
Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 8'e çıkararak 16. sıraya yükseldi.
Konuk takım ise 9 hafta sonunda 1 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...