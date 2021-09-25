25 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı 25 Eylül Cumartesi günü 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Sivasspor - Karagümrük maçı | CANLI Sivasspor - Karagümrük maçı | CANLI
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda? Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman hangi kanalda?
Ligde zirve değişti! İşte güncel puan durumu Ligde zirve değişti! İşte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör