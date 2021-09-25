Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı 25 Eylül Cumartesi günü 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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