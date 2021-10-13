13 Ekim 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

SPOR HABERLERİ - Süper Lig %70 yabancı oyuncuyla Avrupa'nın zirvesine oynuyor!

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Ligimizde oynayan yabancı oyuncuların oranı %70 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Avrupa'da en çok yabancı oyuncu oynatan ligler arasında ilk 3'e girmemize sebep oldu. İşte detaylar...

SPOR HABERLERİ - Süper Lig %70 yabancı oyuncuyla Avrupa’nın zirvesine oynuyor!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor. CIES'in (Spor Araştırmaları Merkezi) araştırmasına göre; Avrupa ligleri içinde Türkiye en çok yabancı oyuncu kullanan 3. lig durumunda. İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan... Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.

SPOR HABERLERİ - Süper Lig %70 yabancı oyuncuyla Avrupa’nın zirvesine oynuyor!

28 OYUNCUDAN FAYDALANDI

Sabah'ın haberine göre; Türkiye içine baktığımızda ise yabancı oyuncu kullanma süreleri olarak Fatih Karagümrük %86 ile zirvede. Takipçisi %81.8 ile G.Saray... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ise listede %78.3 ile üçüncü durumda. G.Saray toplamda bu sezon 7 maçta 28 oyuncu kullanırken, Fatih Karagümrük ise 26 farklı oyuncudan faydalandı.

SPOR HABERLERİ - Süper Lig %70 yabancı oyuncuyla Avrupa’nın zirvesine oynuyor!

Süper Lig'de şu anda 8+3 yabancı kuralı uygulanırken, gelecek sezon bu sayının 7+4, 2023- 24 sezonunda ise 6+5 olması planlanıyor.

SPOR HABERLERİ - Süper Lig %70 yabancı oyuncuyla Avrupa’nın zirvesine oynuyor!

AVRUPA'DA YABANCIYA VERİLEN SÜRELER

Güney Kıbrıs 1. Lig %78.5

Yunanistan Süper Lig %70.6

Türkiye Süper Lig %70.2

İtalya Serie A %64.6

Belçika Pro Lig %61

İngiltere Premier Lig %60

Portekiz Primeira Lig %59.8

Almanya Bundesliga %52.6

SPOR HABERLERİ - Süper Lig %70 yabancı oyuncuyla Avrupa’nın zirvesine oynuyor!

TÜRKİYE'DE YABANCI ORANLARI

Karagümrük %86

G.Saray %81.8

A.Demir %78.3

Hatay %77

F.Bahçe %76.8

Başakşehir %76.4

Beşiktaş %74

Konya %73.5

Giresun %73.4

Altay %70.3

Trabzon %69.1

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