Fenerbahçe - Kayserispor maçı | CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u evinde ağırlıyor. Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE - Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Ferdi, Mert Hakan, Zajc, İrfan, Meyer, Berisha.

KAYSERİSPOR - Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da mücadelede takımını yalnız bıraktı.

MESUT VE SERDAR AZİZ YEDEKTE

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer aldı.

En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alan Mesut, sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçlarını kaçırmıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp mücadelelerinde takımını yalnız bırakmıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçında takımlarına önemli destek verdi.

Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, tirbünlerin de büyük bölümünü doldurdu.

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