07 Kasım 2021, Pazar

SÜPER LİG

Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI

Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

📺 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

⚽ BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex Texieira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Hüseyin, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny

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