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Yeni Malatyaspor - Hatayspor Süper Lig maçı | CANLI

Yeni Malatyaspor - Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor ile Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: : Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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