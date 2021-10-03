03 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

SON DAKİKA: Fenerbahçe -Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus oldu!

F.Bahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu. Mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. (FB spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a yenilen Fenerbahçe , Süper Lig 'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 16:00'da oynanacak karşılaşmada sarı lacivertliler, mutlak galibiyet elde etmek istiyor.

Süper Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan ve 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise zorlu rakibi karşısında deplasmanda puan veya puanlar kazanmak istiyor.

Bugün oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. 16:00'da başlayacak ve beINSports'tan naklen yayınlanacak maçta VAR hakemi olarak Fırat Aydınus, AVAR olarak ise Kerem Aksoy görev yapacak.

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