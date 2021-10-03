SON DAKİKA: Fenerbahçe -Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus oldu!

Bugün oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. 16:00'da başlayacak ve beINSports'tan naklen yayınlanacak maçta VAR hakemi olarak Fırat Aydınus, AVAR olarak ise Kerem Aksoy görev yapacak.

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