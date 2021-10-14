Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bunlar virüs"

İKİ BAKANLIK VE TFF ELELE VERMELİ

Herkes konşuyor yazıyor, Türk futbolu kötüye gidiyor.

"Nasıl kurtulur" diyenler de var ama kötü diyenler nasıl kurtulacağını söyleyemiyorlar.

Arkadaşlar benim lise yıllarımda Yıldırım Beyazıt diye bir lise var. Müdür ve beden eğitimi hocası olan iki adam. Ne yaptılar biliyor musunuz? O zamanlar sene 1964-65. Bir odaya ranza kuruyorlar. Burayı yatakhane yapıyorlar. Türkiye'de lisede okuyan futbolcuları tarıyorlar.