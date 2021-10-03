03 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Gaziantep FK 4-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep Altay’ı farklı geçti!
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Altay karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Gaziantep'in gollerini Alexandru Maxim (2), Alexander Merkel ve Nouha Dicko kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise Erhan Çelenk'ten geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, sahasında Altay ile kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynana mücadelede, ev sahibi ekip 52. dakikada Maxim'in attığı golle 1-0 öne geçti.

57'de Merkel ile farkı 2'ye çıkaran Gaizantep, 4 dakika sonra yine Maxim ile skoru 3-0'a getirdi.

Altay, 63'te Erhan Çelenk ile farkı 2'ye indirdi.

73'te Dicko ile skoru 4-1'e getiren ev sahibi ekip mücadeleden de bu skorla galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK, bu galibiyetle 11 puana yükselirken, Altay 5. sırada yer aldı.

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