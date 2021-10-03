CANLI SKOR | Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (GS MAÇI)
Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sarı kırmızılı ekip, Rizesporu'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan, cezalı Marcao ve Marsilya deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Sacha Boey maçta forma giymeyecek. Öte yandan Rizespor'dan Galatasaray'a transferi sebebiyle iki kulüp arasında mahkeme süreçleri yaşanan Oğulcan Çağlayan da kadroda yer almadı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim Ay, Alberk, Gökhan, Alper, Yasin, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Morutan, Barış Alper, Diagne.
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RİZESPOR'DA 6 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK!
Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!
Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.
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