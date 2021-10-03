03 Ekim 2021, Pazar

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Gaziantep FK Altay canlı izle (Gaziantep-Altay canlı anlatım)

Gaziantep FK-Altay | CANLI
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Altay karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip yeni bir başlangıca imza atmak isterken, İzmir temsilcisi ise 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Altay'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GAZİANTEP FK-ALTAY İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Muhammet, Halil İbrahim, Recep, Figueiredo, Sagal, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan.

GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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