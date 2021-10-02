02 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

SON DAKİKA: Kayserispor Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Kayserispor - Trabzonspor | İlk 11’ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Kayserispor ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Kayserispor ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

📺 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Gervinho, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Süleyman Özay ve Onur Özütoprak yapacak.

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