SON DAKİKA: Kayserispor Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Kayserispor ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.
📺 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Trabzonspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso.
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Gervinho, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Süleyman Özay ve Onur Özütoprak yapacak.
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