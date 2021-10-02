02 Ekim 2021, Cumartesi

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Göztepe-Giresunspor | CANLI

Göztepe-Giresunspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Göztepe-Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Göztepe-Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Giresunspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Berkan Emir, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Baku, N'Diaye

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behic, Traore, Sankhare, Diabate, Flavio, Sergio, Süleymanov

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