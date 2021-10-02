SON DAKİKA: Emre Belözoğlu bombası! Aykut Kocaman'ın ardından...
Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 6 puan toplayabilen Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın maç sonunda yönetime "İstifamı sunacağım" açıklamasının ardından gözler yeni ismin kim olacağına çevrildi. İstanbul ekibinde başkan Göksel Gümüşdağ ile yakınlığı ile bilinen Emre Belözoğlu'nun en güçlü aday olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (Son dakika spor haberleri)
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksel ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.
Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden. Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.
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