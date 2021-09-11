Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile ligin iddialı takımlarından Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Batshuayi, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Rosier ve Ghezzal gibi isimleri kadrosuna katarak transferde fırtına gibi esti. Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak. Yeni transferlerden Pjanic'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi

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FORMA ADALETLİ DAĞITILACAK!

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.

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VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

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