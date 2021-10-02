02 Ekim 2021, Cumartesi

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Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekici, Soner, Bytqi, Serdar, Cikalleshi

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre, Efecan, Davidson, Diedhiou

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